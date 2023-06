Famiglia, storia, qualità. Il caseificio Valcolatte stasera a “Industriando” su Telelibertà

Questa sera Industriando ci porterà nel cuore di Valcolatte, ripercorrendone la storia, i traguardi e rivelando interessanti curiosità sul ciclo produttivo dell’azienda. Il Caseificio di Valconasso è ormai una realtà consolidata, in forte crescita e apprezzata in tutto il territorio nazionale: la sua storia ha inizio nel lontano 1914, quando venne fondata da Enzo Panizzi, nonno omonimo dell’attuale titolare dell’impresa. Da allora si sono susseguiti diversi passaggi generazionali, sempre interni alla famiglia. Quest’ultima, “famiglia”, è proprio una delle parole chiave della crescita di Valcolatte che, nonostante l’evoluzione e ampliamento dell’organico, continua a mantenere una gestione caratterizzata dai profondi rapporti personali con i propri collaboratori.

Questo tocco emergerà dalle interviste ai vari responsabili intervenuti in puntata, insieme al racconto della svolta di successo intrapresa da Valcolatte: oltre al settore della ristorazione, diventare una marca riconosciuta al grande pubblico sugli scaffali dei supermercati. La visione si è concretizzata negli ultimi anni e, come racconterà la stessa famiglia Panizzi, si è rivelata un successo, portando il marchio Valcolatte – come l’ormai celebre “Riccotta” – in tutto il territorio nazionale, compresa la pubblicità in televisione con testimonial d’eccezione.

Per scoprire il resto, insieme ad esclusive riprese del processo produttivo, l’appuntamento è per stasera alle 20:05 su Telelibertà. La puntata, così come quelle già andate in onda, sono disponibili sul portale online www.teleliberta.tv.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà