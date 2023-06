A Bettola la tappa italiana del campionato del mondo di Enduro 2024

La tappa italiana del campionato del mondo di Enduro 2024 si terrà a Bettola e sarà organizzata dal Moto Club Pontedellolio, con la collaborazione di tutti i motoclub piacentini.

La notizia è stata data in occasione del “Bettola in moto”, raduno organizzato dalla Pro Loco Bettola Motorsport e che ha visto la presenza di oltre mille centauri. Ad annunciare l’evento il presidente del Moto Club Pontedellolio, Danilo Carini, e del Bettola Motorsport, Davide Sartori, tra l’entusiasmo dei presenti, per l’occasione vestiti con le magliette blu elettrico del Moto Club pontolliese.

Tra un anno la Val Nure, ed in particolare Bettola e Ponte dell’olio, saranno invase dalle moto da enduro che gareggeranno per due giorni consecutivi a Bettola, ma la loro permanenza durerà in totale cinque giorni, tra prove e “Supertest” (prova spettacolo che si terrà a Ponte dell’olio). Piazza Colombo sarà il quartier generale dell’evento mondiale.

I raggi del sole hanno fatto brillare il magnifico gioiello della settima edizione del “Bettola in moto” che ha portato a Bettola mille moto e più di 2mila visitatori. Per tutta la mattinata la strada statale di Val Nure è stata letteralmente presa d’assalto da gruppi di motociclisti diretti verso la zona dell’evento, in via De Amicis, che hanno potuto prendere parte al moto-giro proposto dagli organizzatori per godere delle bellezze e dei panorami dell’Alta Val Nure e Val Trebbia. Al rientro i motociclisti hanno potuto rifocillarsi nell’ampia zona “food & beer” allestita per l’occasione e diversi hanno anche scelto di gustare i piatti tipici della zona nei ristoranti del paese.

Al pomeriggio spazio alla musica rock con la band Steel Hare che ha portato ancora più adrenalina ai partecipanti. La festa è continuata fino al tramonto quando il calar del sole ha abbassato il sipario sull’edizione 2023, da record, del “Bettola in moto”.