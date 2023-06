Cala il sipario sul Trofeo Mini Bike, 40 bambini tra quiz e bicicletta a Podenzano

Grande successo a Podenzano per l’ultima tappa dell’appuntamento itinerante realizzato per insegnare le regole della sicurezza stradale. Si è concluso il trofeo Mini Bike dopo aver visitato tutti i comuni dell’unione Val Nure Val Chero.

Spingono sui pedali quanto possono per arrivare primi al traguardo, si guardano indietro per controllare la distanza dai loro sfidanti, esultano quando terminano la loro gara. I bambini che partecipano al trofeo Mini Bike della Scuola Ciclismo Piacenza e della Polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero hanno come tutti un grande spirito di competizione e desiderio di “vincere”, ma sanno benissimo che in questa manifestazione, che ormai da anni viene proposta nel territorio, è importante impegnarsi tanto quanto divertirsi.

È stato così anche nell’ultima tappa dell’iniziativa che da aprile ha toccato i cinque comuni dell’Unione Val Nure Val Chero e che si è tenuta sabato nel parco urbano di Podenzano. Il percorso che viene segnato ad ogni tappa serve ad aiutare i bambini a rafforzare l’equilibrio e la loro abilità sulla bicicletta, e l’incontro con altri coetanei è uno stimolo a confrontarsi e fare amicizia. Il quiz di educazione stradale che viene proposto al termine delle prova sui pedali è inoltre un’occasione per conoscere le regole della sicurezza stradale e diventare consapevoli dei comportamenti da tenere quando si viaggia in bicicletta.

“Un progetto di educazione che il comando della Polizia locale dell’Unione Valnure Valchero, hanno ricordato il comandante Paolo Giovannini e l’agente Sonia Boccalori, porta anche nelle scuole da diversi anni con i suoi agenti”. A Podenzano si sono sfidati oltre 40 bambini tra i 5 e i 12 anni. Tra cadute e problemi tecnici, tutto sono arrivati al traguardo con il sorriso tra gli applausi e il tifo dei genitori e sotto l’occhio vigile dei volontari della Croce Rossa.