Si è chiusa ieri sera a Parco Raggio di Pontenure la 22esima edizione di Concorto, festival dedicato al cortometraggio..

Vincitore dell’Asino d’Oro 2023 è stato il cortometraggio Night shift realizzato dai registi Kayije Kagame e Hugo Radi. I due autori svizzeri hanno inviato un videomessaggio al pubblico pontenurese.

La sola autrice presente a ritirare il riconoscimento attribuitole, la targa per il premio speciale della giuria, è la svedese Carolina Sandvik con l’animazione The lovers.

Come ogni anno, la serata conclusiva del Concorto Film Festival è diventata occasione per presentare il video realizzato, in soli cinque giorni, dai frequentanti del laboratorio Audiovisiva, guidato dal regista Tomàs Sheridan.

TUTTI I VINCITORI DI CONCORTO 2023