Si parlerà di Europa a 360 gradi nella seconda edizione del Festival “Radici e identità” che si terrà a Bettola da giugno a settembre, organizzato dall’associazione Muselunghe in collaborazione con il Comune di Bettola ed in particolare con il suo l’assessorato alla cultura. “Bettola chiama Europa, dialogo di culture” è il tema da cui si svilupperanno le conferenze, le riflessioni, le provocazioni moderate dalla scrittrice Giusy Càfari Panìco.

L’evento è stato presentato martedì mattina alla sede operativa di Muselunghe, presso Step by Step Ballet Club a Piacenza, dalla stessa Cafari Panico e dal presidente di Muselunghe, Corrado Calda.

GLI APPUNTAMENTI

Primo appuntamento venerdì 7 giugno alle 21 in piazza Colombo con la conferenza “La guerra alle nostre porte” con la presenza del reporter di guerra Fausto Biloslavo, giornalista che ha coperto conflitti dagli anni Ottanta, dall’Afghanistan all’Africa all’Estremo Oriente, tra i primi giornalisti ad entrare a Kabul dopo l’11 settembre 2001 e segue l’invasione dell’Iraq nel 2003.

Venerdì 14 giugno alle 21 un altro volto noto del giornalismo e della politica italiana, Gianluigi Paragone che presenterà il suo ultimo libro “Maledetta Europa”.

Venerdì 28 giugno alle 21 dialoghi sull’Europa e le visioni culturali, spirituali e politiche che la riguardano nell’incontro con Boni Castellane, penna del quotidiano “La Verità” (che mantiene nascosto il volto tramite una maschera) e Stefano Zecchi, filosofo, scrittore, giornalista.

TRIBUTO A FRANCESCO ALBERONI

A un anno dalla morte, sarà tributato un omaggio culturale al sociologo piacentino Francesco Alberoni. Il 26 luglio alle 21 Cristina Cattaneo Beretta, ultima sua collaboratrice e direttrice del periodico Alberoni Magazine, rifletterà insieme a Cafari Panico sulla società dal crollo del muro di Berlino all’epoca post Covid attraverso il pensiero dello stesso Alberoni. Il festival “Radici e identità” si chiuderà il 13 settembre con la conferenza: “Come funziona l’Europa” con gli esperti di diritto internazionale ed europeo Maria Caterina Baruffi e Ruggiero Cafari Panico.