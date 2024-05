Trofeo Mini Bike a Podenzano, l’impresa nel fango del quaranta ragazzi

Sono stati una quarantina i ragazzi tra i 5 e i 12 anni che hanno partecipato alla quarta prova del Trofeo Mini Bike Unione Valnure Valchero che si è tenuta sabato scorso a Podenzano, nel parco “Don Piero Galvani”, intitolato al sacerdote proprio quel giorno.

Hanno aspettato la fine di un temporale che si è abbattuto su Podenzano proprio in concomitanza con l’inizio della manifestazione e si sono lanciati nella gara sulle loro biciclette, sfidando il terreno scivoloso ed incuranti del fango che schizzava sulle loro gambe.

“COME GLADIATORI”

“Hanno dato il massimo, come dei gladiatori”: così li ha definiti il comandante della Polizia locale di Valnure Valchero, Paolo Giovannini, tra gli organizzatori insieme alla Scuola Ciclismo Piacenza. Sono arrivati al traguardo, soddisfatti per aver portato a termine la loro impresa. A ciascuno una medaglia, che riporta una bicicletta con sfondo giallo, il colore del Tour de France che l’edizione 2024 del Trofeo Mini Bike omaggia in vista del 1 luglio, data in cui il giro di Francia partirà da Piacenza con la sua terza tappa.

Ai primi classificati per categoria è stata consegnata la maglia gialla, da indossare nella prova successiva che si terrà sabato 1 giugno a Vigolzone, nel parco giochi “Luca Di Pietra” in via Tobagi. Il ritrovo è alle 15.30. L’iniziativa, gratuita, ha il patrocinio del Gruppo Libertà, del Coni, dei Comuni dell’Unione e del Comune di Piacenza ed il supporto di Avis provinciale e Lilt.