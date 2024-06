A San Giorgio sono 4.630 gli elettori chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Vediamo chi sono i due candidati, in ordine di comparizione sulla scheda elettorale: Donatella Alberoni (di 66 anni) che guida la lista “Alberoni sindaco”, e Andrea Illica (di 20 anni) che si presenta con “Insieme per San Giorgio”.