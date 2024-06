Pontenure, tre candidati sindaco: Giuseppe Carini, Angela Fagnoni, Enzo Dotti

Tre le liste in corsa a Pontenure per l’amministrazione del paese, dove gli elettori sono chiamati a scegliere tra altrettanti candidati sindaco. Eccoli in ordine di comparizione sulla scheda elettorale.

Giuseppe Carini (di 69 anni) che guida la lista “Voi con noi cambiamo Pontenure”, Angela Fagnoni (di 66 anni) che si presenta con “Pontenure nel cuore”, Enzo Dotti (di 58 anni) di “Un sogno in comune”.