Sparzagni primo sindaco di centrodestra a Podenzano: “Giornata storica”

Riccardo Sparzagni è il nuovo sindaco di Podenzano. La coalizione di centrodestra ha dunque strappato per la prima volta dal Dopoguerra il Comune al centrosinistra.

Ha superato Luigi Filippa e Matteo Boeri.

“È un giorno storico – commenta Sparzagni – una gioia enorme che condivido con la mia squadra e con tutti coloro che in questi anni hanno portato avanti i nostri valori. Siamo partiti tre mesi fa con un programma chiaro, lo metteremo in atto con impegno e tanto amore per il nostro paese”.