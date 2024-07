Dall’abete bianco del monte Nero una speranza per i boschi del futuro

Ci sono popolazioni di alberi particolarmente ricche di diversità genetica e che quindi hanno maggiori possibilità di resistere ed adattarsi ai cambiamenti climatici. Tra queste, c’è con tutta probabilità la popolazione di abete bianco presente al monte Nero in alta Val Nure.

ABETE BIANCO, LO STUDIO E’ DURATO 10 ANNI

È quanto hanno scoperto i genetisti forestali del Cnr attraverso studi durati 10 anni sulle abetine di tutta Europa che hanno interessato, tra gli altri, anche i boschi del nostro Appennino.

Dagli aghi di abete raccolti in campo è stato estratto il dna e quindi studiata la diversità genetica della specie, componente fondamentale per adattarsi ai cambiamenti ambientali.

Una scoperta importante per un pianeta, il nostro, sempre più caldo e dal clima estremo, determinante per chi ha la responsabilità di scegliere dove raccogliere i semi per i boschi del futuro.

“Abbiamo studiato una cinquantina di piante al Monte Nero – ha spiegato il ricercatore del Cnr Andrea Piotti – e abbiamo scoperto che questa è una delle popolazioni di abete bianco geneticamente più ricche tra oltre 150 studiate in tutta Europa. La scoperta apre fronti interessanti sulla gestione del patrimonio forestale dell’Appennino tra Parma e Piacenza perché tanta diversità genetica è probabilmente collegata alla capacità di questi boschi di resistere al cambiamento climatico.

Trovare boschi con elevata diversità genetica in questo momento è molto importante pensando a tutte le iniziative di riforestazione in atto e a tutte le risorse che ci sono per creare nuovi boschi, soprattutto di specie che sono state fortemente ridotte a causa dell’effetto antropico come quella dell’abete bianco in Appennino.

Popolazioni come quelle del Monte Nero rappresentano un posto ideale per raccogliere i semi che serviranno per creare foreste più resilienti per il futuro.”

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI