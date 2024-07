Val Nure festival, weekend di rock, ingegneria ed enogastronomia

Fine settimana all’insegna delle stelle al Val Nure Festival – Schegge di storia a cura di Fedro Cooperativa: sabato 20 luglio in Piazza del Castello a Vigolzone è in programma un concerto conferenza con i RAB4 e Tommaso Ghidini, capo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Agenzia Spaziale Europea il quale terrà una lezione sullo spazio mentre la band suonerà i classici inerenti alle avventure umane nello spazio. Domenica alle 17.00 a Borgo Caminata, Ilaria Cerioli presenta ”Rita dagli occhi neri”, alle 18.00 Giorgio Lambri, giornalista esperto di enogastronomia illustra le eccellenze del territorio con degustazioni dei prodotti delle cantine presenti.

Lungo le vie del paese saranno allestiti per l’occasione stand e truck food dove sarà possibile cenare. La voce di Francesca Paduano, farà da sfondo a questa giornata dedicata alla cultura e all’enogastronomia locale.

La rassegna realizzata grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, si snoda tra Pontenure, Podenzano, Vigolzone, Ponte Dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere. I sette comuni coinvolti in questa sfida portano la storia come una scheggia che lascia il segno e diventa baluardo della cultura in una vallata troppo spesso dimenticata dalle rotte convenzionali.

Le parole di davide rossi presidente Fedro Coop

“Sabato e domenica saranno due giornate intense e straordinarie: i racconti dello spazio di Tommaso Ghidini accompagnati dalla musica dei RAB4 ci permetteranno di fare un viaggio siderale. Domenica il giornalista ed esperto di enogastronomia Giorgio Lambri ci offrirà la possibilità di viaggiare nei nostri territori alla scoperta dei vini locali con il sottofondo della musica di Francesca Paduano. Un modo alternativo di vivere la valle all’insegna della cultura e della bellezza del pianeta terra”.