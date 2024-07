Francesco Costa ospite al Val Nure Festival per presentare il suo nuovo libro

Nuovo appuntamento martedì 23 luglio alle ore 21.30 per Val

Nure Festival – Schegge di Storia a Pontenure presso Villa Raggio. Protagonista della

serata sarà Francesco Costa, giornalista, scrittore, vicedirettore de Il Post, esperto di

cultura e politica statunitense. Appena tornato dagli Stati Uniti, Costa offrirà spunti di riflessione sulle ultime settimane, tra le più incredibili della storia recente degli USA per successione e quantità di fatti straordinari: dall’attentato a Trump al più grande disastro informatico globale che ha complicato anche il suo rientro in Italia.

la presentazione del libro

Durante la serata presenterà Frontiera, l’ultima fatica letteraria edita da Mondadori. Un libro che descrive l’aria elettrica che sta permeando gli Stati Uniti d’America. La più

grande superpotenza del pianeta sembrerebbe come in balìa di un irrimediabile declino. Racconta di un paese che balla sull’orlo del precipizio, dove la radicalizzazione

non è arrestata, le differenze fra conservatori e progressisti si sono allargate e le donne

hanno perso persino il diritto a interrompere una gravidanza. Le tensioni razziali si sono inasprite e c’è un ex presidente che ha cercato di restare al potere dopo la sconfitta, che deve rispondere di oltre 90 gravi capi d’accusa e che nonostante questo – o proprio per questo? – è venerato da un’agguerrita minoranza della popolazione. Eppure c’è anche molto altro: gli Stati Uniti hanno ampliato la forza lavoro come non era mai accaduto prima, stanno riducendo le diseguaglianze, hanno innescato una rinascita industriale, hanno approvato il più grande investimento di sempre contro il

cambiamento climatico. Non hanno mai avuto così tante donne con un lavoro, così tante persone con disabilità con un lavoro; il reddito mediano non è mai stato così alto, le persone afroamericane sotto la soglia di povertà mai così poche. Il tutto mentre la Cina affronta una fase di grande incertezza e rinuncia al sogno del tanto atteso sorpasso. Gli Stati Uniti d’America stanno attraversando un momento affascinante e contraddittorio, poco compreso e per certi versi unico nella loro vicenda nazionale.

LE PAROLE DI DAVIDE ROSSI PRESIDENTE FEDRO COOP

“Siamo orgogliosi di portare una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano nella nostra Val Nure per il Festival Schegge di Storia. Francesco Costa è tra le punte di diamante della nostra rassegna e sono sicuro che sarà un appuntamento seguitissimo e molto interessante. Invito tutti a venire a Pontenure a Villa Raggio per ascoltare il suo racconto preciso e acuto dell’America”