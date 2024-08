A Bettola per la “Notte bianca” spuntano il Vesuvio e le vie dei Quartieri Spagnoli

Dopo l’exploit dello scorso anno quando per la notte bianca a Bettola fu costruita una torre Eiffel in miniatura, per l’edizione di quest’anno c’era fermento per capire a cosa avrebbero pensato gli organizzatori per ripetere il successo del 2023.

napoli arriva in valnure

L’ormai attesissima serata in total white, che ogni anno si svolge da tradizione il primo martedì di agosto, questa sera sarà dedicata alla citta di Napoli e già da ieri in paese sono iniziati i preparativi e quindi anche le prime sorprese.

Ieri mattina erano comparsi i primi cartelli a ricordo dei più celebri film di Totò e successivamente una riproduzione pittoresca raffigurante la celebre vista del golfo di Napoli con sullo sfondo il Vesuvio ed in primo piano il pino domestico che sovrasta la città.

Da ieri sera, invece, è iniziata la costruzione al centro della piazza del Vesuvio e dalle prime ore del mattino le decorazioni sono comparse anche sul grande marciapiede che si sta pian piano trasformando nei quartieri spagnoli con tanti cuori appesi. I lavori sono tutt’ora in corso ed entro sera la scenografi sarà ultimata.

il programma

La formula della serata, organizzata dalla madrina Milena Ferrari in collaborazione con la Pro loco motorsport ed il contributo del comune di Bettola, è ormai collaudata e prevede l’aperitivo con dj set già dal tardo pomeriggio in borgo Sant‘Ambrogio e in piazzetta Esperanto, per proseguire con la cena servita con i tavoli disposti sul perimetro della piazza, mentre al centro si alterneranno la sfilata di moda e il corpo di ballo che si esibirà in balli tipici partenopei.