Lultimaprovincia, il gioco comico degli Eccentrici Dadarò arriva a Vigolzone

Questa sera alle 21 il festival Lultimaprovincia arriva a Vigolzone in piazza del Castello con lo spettacolo “Incomica” degli Eccentrici Dadarò ad ingresso gratuito. In scena Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti, trio comico capace di esaltare l’arte della clownerie intingendola in trame teatrali. Lo spettacolo si configura come un viaggio allegorico attraverso le esperienze universali della vita, quelle che ognuno di noi affronta: le cadute e i fallimenti, i successi e i trionfi. In questa rappresentazione, i tre protagonisti, legati da un’amicizia profonda ma al tempo stesso intrappolati in una sottile rivalità, si muovono in un delicato equilibrio tra collaborazione e competizione. Il loro cammino, segnato da momenti di gioia e sconfitte, è una metafora dell’esistenza stessa, una ricerca incessante e condivisa dell’obiettivo più ambito: la felicità.