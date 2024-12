Il Corpo bandistico pontolliese scelto per la Parata di Roma del 1°gennaio

Nuovo traguardo per il Corpo bandistico pontolliese che festeggerà il suo 273esimo anniversario di fondazione con la partecipazione alla storica Rome Parade di Capodanno, la parata che il 1 gennaio vede sfilare marching band, cheerleader dagli Stati Uniti e corpi bandistici, folkloristici, e majorette da tutta Italia. La banda musicale pontolliese e le sue majorettes saranno protagonisti nel concerto-spettacolo itinerante nel centro storico della capitale, in un percorso tra piazza del Popolo e piazza di Spagna. Accompagnerà il gruppo anche il sindaco di Pontedellolio, Alessandro Chiesa.

concerto di santa cecilia

Il Corpo bandistico pontolliese è stato protagonista qualche giorno fa del concerto di Santa Cecilia, appuntamento tradizionale in onore della patrona della musica e dei musicisti. Il palazzetto dello sport di Ponte dell’Olio è stato affollato da un pubblico che ha sinceramente apprezzato il repertorio vario e coinvolgente della banda e le coreografie delle majorette e minimajorette. 50 i musicisti, diretti dal maestro Edo Mazzoni, e oltre 30 majorette. Questi sono i numeri dell’associazione Corpo bandistico pontolliese cui si aggiungono circa 80 bambini e ragazzi che stanno imparando a suonare uno strumento frequentando la scuola di musica della banda ed il progetto “Più musica in Valnure” per gli studenti dell’istituto comprensivo “Parini” di Podenzani.

Numeri che fanno ben sperare per il futuro, come dice il presidente Mauro Sartori. Il concerto di Santa Cecilia 2024 è stato dedicato ad un bandista alpino scomparso nel mese di settembre scorso, Bruno Pozzoli, impegnato per qualche anno nel gruppo.