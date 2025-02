Sideros, da Gariga a Chicago. Brando Belloni: “I dazi? Non ci spaventano”

Brando Belloni è appena rientrato dagli Usa e quindi ha il polso fresco sull’aria che tira Oltreoceano. Titolare insieme alla famiglia di Sideros Engineering dei Casoni di Podenzano, Belloni viaggia almeno una volta ogni due mesi fra Piacenza e il Nord America. A Chicago, Sideros ha un magazzino ricambi, stocca qui le sue macchine per il mercato Nord Americano, ha l’ufficio commerciale e amministrativo, il service, una filiale aperta già nel 2011, anche sulla scorta dell’esperienza personale di Brando Belloni che ha studiato a Boston Business Administration e qui ha vissuto quattro anni per lanciare la societa’ e il mercato americano. Le macchine Sideros sono però prodotte tutte ai Casoni di Podenzano e trasferite via container. In questo periodo Sideros è attiva a San Diego in California per la General Dynamics nel cantiere navale dove si producono portaerei e navi da guerra.

“Non siamo preoccupati, anche se mettessero dazi saremmo competitivi, lo siamo già a livello commerciale e a livello tecnologico, abbiamo un brand affermato e il mercato richiede i nostri prodotti – spiega Belloni – Noi lavoriamo molto per l’aerospace e la Difesa, sulla quale gli Usa puntano moltissimo”. Pochi mesi fa è stata data proprio da Libertà la notizia che in Starfactory, il nuovo stabilimento di SpaceX che Elon Musk ha inaugurato a Boca Chica in Texas, si è avvalso di un magazzino verticale automatizzato per lo stoccaggio di lamiere realizzato da Sideros Engineering, la società più internazionalizzata del Gruppo Belloni.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’