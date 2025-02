Il ministero scioglie i dubbi:il Comune di Ferriere andrà al voto nella primavera 2026

Nella primavera del 2026 Ferriere andrà al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Non ci sono ancora date fissate, ma il periodo sarà compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Lo chiarisce una circolare del ministero dell’Interno inviata alle Prefetture e di conseguenza ai Comuni che dovevano andare al voto nella primavera del 2020 e 2021 e che, a seguito della pandemia da Covid, avevano dovuto posticipare nell’autunno.

La circolare informa che per questi Comuni si applicherà la disciplina ordinaria secondo cui se il mandato elettorale scade nel secondo semestre dell’anno, si va al rinnovo tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell’anno successivo al compimento del quinquennio.

Pertanto, i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020, andranno al rinnovo nella primavera del 2026. Ferriere rientra tra questi Comuni, essendo andato al voto nel settembre 2020. Si tiene in considerazione, quindi, la scadenza naturale del mandato.

Contando cinque anni di mandato a partire dal voto del settembre 2020, il nuovo appuntamento con le urne sarebbe dovuto essere nel 2025. Ma il ministero ha sciolto i dubbi e chiarito che l’attuale giunta proseguirà il lavoro fino alla primavera del 2026.

Ferriere non avrebbe dovuto andare al voto nel 2020, ma il Covid si portò via il sindaco Giovanni Malchiodi, interrompendo tragicamente il suo mandato. Era il 21 marzo 2020.