Un asino sospeso tra arte e cinema, dal 16 al 23 agosto torna il Concorto film festival

Concorto Film Festival è pronto a tornare con la sua XXIV edizione, confermandosi come una delle manifestazioni di riferimento nel panorama italiano ed internazionale del cortometraggio. Le iscrizioni per partecipare alla selezione ufficiale sono aperte, mentre viene svelata la nuova visione dell’ormai tipica locandina d’artista che ritrae in chiave contemporanea il simbolo che incarna l’anima del festival: L’asino che vola.

Dal 16 al 23 agosto, il Parco Raggio a Pontenure ospiterà come di consueto otto giorni di proiezioni, anteprime, incontri e momenti di confronto, trasformando il festival in un laboratorio aperto sulle tendenze più innovative del cinema breve. Nel corso degli anni, Concorto Film Festival ha costruito un’identità solida, evolvendosi fino a porsi come un osservatorio privilegiato sulla produzione internazionale cinematografica riuscendo nell’intento di valorizzare opere che si distinguono per ricerca visiva, sperimentazione narrativa e capacità di raccontare il presente con sguardi inediti.

La selezione ufficiale del festival, che ogni anno raccoglie oltre tremilacinquecento candidature da tutto il mondo, è aperta a ogni genere e tematica, senza limitazioni. Possono partecipare cortometraggi realizzati nel 2024 e 2025, con scadenza per l’invio fissata al 1° maggio 2025. Maggiori informazioni e il regolamento completo sono disponibili al link ufficiale: www.concortofilmfestival.com/bando/bando-2025.