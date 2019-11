Fine settimana di festa alla Cantina Valtidone per il vino novello

Questo fine settimana alla Cantina Valtidone di Borgonovo si fa festa con il vino nuovo, il novello. Sabato gli spazi dello stabilimento di via Moretta, e poi di nuovo domenica, ospiteranno una girandola di eventi con una finalità benefica: il ricavato delle offerte sarà destinato ad Amop.

Sabato la festa farà il paio con Cioccolandia, che si terrà a Castelsangiovanni, mentre in mattinata la Cantina premierà i vincitori del concorso aperto a tutte le scuole con in palio 10mila euro.

