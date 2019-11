Teatro Verdi tutto esaurito per La Locandiera con Amanda Sandrelli

Applausi scroscianti di un teatro Verdi gremito per il debutto della nuova stagione a Castelsangiovanni. L’amministrazione ha puntato, come prima rappresentazione, su un testo immortale come La Locandiera di Carlo Goldoni, presentato dalla Compagnia dell’Arca azzurra, capitanata da un’Amanda Sandrelli particolarmente disinvolta e apprezzata.

Ad introdurre lo spettacolo, l’assessore alla Cultura Valentina Stragliati, la quale ha evidenziato il boom di abbonamenti per la stagione 2019-20: “In un solo anno le tessere sono passate da 131 a 205, a dimostrazione della fiducia e dell’apprezzamento che i cittadini ci riservano”.

