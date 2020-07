Borgonovo, commessa milionaria in Messico per la Olimpia 80

La borgonovese Olimpia 80, azienda specializzata nella produzione di macchinari per la costruzione di tubi elettrosaldati, ha portato a casa una commessa milionaria nello stato di Jalisco, in Messico. L’operazione da un milione e 200 mila euro, una delle ultime messe a segno prima del periodo di chiusura forzata imposto dal coronavirus, a ottobre porterà nel paese sudamericano una linea per realizzare tubi in acciaio al carbonio che verrà interamente costruita nello stabilimento della Cà Verde.

