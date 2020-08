La vendemmia scatterà subito dopo Ferragosto: “Annata ottima”

Subito dopo Ferragosto partirà in Val Tidone la vendemmia. I primi a scendere tra i filari saranno i circa 200 soci della Cantina Valtidone di Borgonovo, dove si prevede di cominciare a raccogliere le prime uve base spumante tra il 17 e il 19 agosto.

Tra il 20 e il 22 di agosto toccherà ai soci di Cantina di Vicobarone.

Nel frattempo gli esperti parlano già di uve sane e in gran quantità, preludio di una “vendemmia ottima”.



