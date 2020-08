Post Covid, a Piozzano, agevolazioni sulla Tari per negozi, artigiani e famiglie

A Piozzano le attività commerciali e artigianali che durante il periodo della pandemia hanno dovuto chiudere non pagheranno la Tari, la tassa sui rifiuti. Per le famiglie che hanno difficoltà a pagare è invece in arrivo un bando che consentirà di accedere ad alcune agevolazioni. Infine per chi durante il periodo della pandemia ha potuto ugualmente lavorare, come ad esempio edicole o farmacia, la tari verrà scontata della parte variabile.

I dettagli su Libertà