Castello, tributo ai sanitari dell’ospedale: concerto con Fiordaliso e Rancati

Il Rotary Val Tidone organizza venerdì prossimo, 18 settembre, un concerto tributo agli operatori di tutti gli ospedali piacentini. IL concerto si terrà nel parco di villa Braghieri e vedrà esibirsi due big del panorama musicale piacentino, e non solo, come Fiordaliso e Marco Rancati. Insieme a loro si esibirà anche la band, The Deekay, formata da medici e chirurghi della sanità piacentina. L’ingresso sarà libero. Le offerte saranno destinate all’ambulatorio post Covid dell’ospedale di Castello.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà