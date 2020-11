Card prepagate da 100 euro: già 500 richieste in soli 15 giorni

In poco più di 15 giorni sono già circa 500 le domande presentate da famiglie di Castel San Giovanni che chiedono di avere accesso alle card prepagate del valore minimo di cento euro da spendere nelle attività commerciali del territorio comunale.

Le domande vanno presentate entro il 25 di novembre e i buoni saranno spendibili fino alla fine di giugno. In tutto l’amministrazione comunale mette a disposizione 300mila euro.

Per poter accedere alle card prepagate occorre essere in regola con il pagamento di tutte le tasse comunali, avere reddito non superiore a 70mila euro, risiedere a Castel San Giovanni al 30 di settembre e avere un’utenza Tari attiva. I moduli per fare domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune

