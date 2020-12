Malore, intervento eccezionale, soccorritori a piedi nella neve

La fitta nevicata di lunedì 28 dicembre non ha fermato i soccorsi che verso le 7 sono intervenuti a Monte Moro sopra Piozzano. Un’ambulanza di Pianello ha chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per raggiungere un paziente e trasportarlo in ospedale. Un intervento reso particolarmente impegnativo dalle avverse condizioni atmosferiche, durato circa un paio d’ore, nel quale i soccorritori hanno dovuto affrontare alcuni tratti a piedi, barella in spalla, nello spesso strato di neve.

