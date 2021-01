Clienti nonostante i divieti, uno tenta la fuga. Bar chiuso per tre giorni

Un bar del centro storico di Borgonovo, lungo via Roma, dovrà tenere le serrande abbassate per tre giorni. Il provvedimento è stato notificato dopo che i carabinieri hanno sorpreso al suo interno, nonostante i divieti imposti dalla normativa anticovid, alcune persone. Al bar è stata inflitta una multa pari a 400 euro e l’obbligo di chiusura. Le persone hanno tentato di allontanarsi. Una è stata bloccata e multata per 280 euro.

