Musica e promozione del territorio: è nata Radio Melody Val Tidone

E’nata una nuova radio. Si chiama Radio Melody Val Tidone ed è la nuova voce con cui quattro appassionati hanno preso a trasmettere, via web, con il dichiarato intento di promuovere la vallata e tutte le sue realtà. I quattro protagonisti di questa esperienza sono un noto barista di Castel San Giovanni,appassionato di video e radio in genere,, tra i dirigenti della Vetreria di Borgonovo, e, disegnatore autocad e dj per passione. Insieme a loro c’è ancheoggi impiegato nel settore della telefonia aziendale che negli anni Ottanta fu tra i fondatori di Radio Studio Val Tidone diventata nel 1985 la “prima” Radio Melody. Sabato 10 aprile alle 15 la nuova web radio ha inziato a trasmettere con una prima diretta di due ore. “Vogliamo ridare lustro ai successi del passato ma anche dare spazio alle band locali del momento e soprattutto promuovere la Val Tidone” hanno dichiarato i conduttori durante la prima diretta via web. Per seguire Radio Melody occorre scaricare da telefonino la pass Ios Radio Melody Valtidone e Android RadioMelodyValtidone oppure ancora la Skill di Alexa: RadioMelody Valtidone. In streaming sul sito www.radiomelody.it , in diretta Facebook alla pagina https://www.facebook.com/radiomelodyvaltidone e i n diretta Twitch alla pagina https://www.twitch.tv/radiomelody