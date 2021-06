E-bike Monte Bissolo: in Val Tidone inaugurato il primo park con cinque percorsi

Si chiama E-bike Monte Bissolo ed è il primo park dedicato agli appassionati della due ruote e dell’adrenalina che sfrutta le potenzialità delle biciclette elettriche. Biciclette cioè che consentono a tutti di pedalare in montagna in salita, anche se non si hanno gambe troppo allenate, per poi scegliere, una volta arrivati in cima alla pista, cinque possibili alternative per la discesa. La partenza, la trail area Monte Bissolo, è dal coronamento della diga del Molato. I volontari di Tidon Valley hanno tracciato la pista per la risalita e i cinque percorsi per la discesa, ognuno con un grado di difficoltà differente. La risalita è relativamente breve, 10 o 12 minuti con la bici elettrica. Una volta arrivati in cima al monte Bissolo è possibile scegliere fra 5 differenti percorsi in discesa con vari gradi di difficoltà, come indicato in vari cartelli, che riportano tutti sul sentiero di risalita dalla quale si può ritornare in vetta.

