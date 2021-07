Ciclismo, a settembre dopo 25 anni torna il Classico Giro del Medio Po

Sabato 18 settembre Castel San Giovanni ospiterà il Classico Giro del Medio Po, la cui prima edizione si tenne nel lontano 1922. Sospesa nel 1996, ora la prestigiosa gara ciclistica torna ad essere organizzata. Si tratterà della 52esima edizione e sarà dedicata ad Alberto Ginofero. Fu lui, e prima ancora il padre Renato, a portare avanti quella che per decenni fu una delle manifestazioni ciclistiche più apprezzate a livello provinciale, e non solo. A far rivivere la manifestazione sportiva sarà il Gruppo Sportivo Maserati, in collaborazione con il Comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana. La partecipazione sarà a inviti. Le squadre saranno nazionali, più tre internazionali. Il percorso sarà di 170 chilometri.

