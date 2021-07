Musica e spettacolo: Borgonovo si anima con gli attori del Teatro Nucleo

Colorata e coinvolgente la presenza degli attori del Teatro Nucleo, storica compagnia di Ferrara, per le vie e le piazze di Borgonovo. Come nel classico teatro di strada, gli attori hanno colto l’occasione per annunciare lo spettacolo “Eretica” si svolgerà domani alle 17.30, cui seguirà lo spettacolo il “Tempo del canto”.

Le piazze e le strade dei Comuni aderenti alla rete Ersa (coproduttori dell’intero progetto) saranno i luoghi in cui Teatro Nucleo realizzerà, con accesso gratuito previa prenotazione, le sue due nuove produzioni.