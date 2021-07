“Confluenze Festival”, fine settimana ricco di eventi in Val Tidone e Val Luretta

Dalla Val Tidone alla Val Luretta, il secondo fine settimana di “Confluenze Festival” si avvia, con la consueta e meritoria lentezza, alla scoperta di un altro angolo dello splendido territorio al confine tra Emilia e Lombardia.

“Dopo la grande partecipazione agli eventi del primo fine settimana – dice Azzurra Zanoli, una delle organizzatrici della manifestazione – ci aspettiamo altrettanto entusiasmo per questa nuova tappa del festival, che ha il pregio di far conoscere le bellezze e le eccellenze di questo territorio nello spirito della scoperta, dell’osservazione e della meditazione: un turismo lento sempre più apprezzato e ricercato che ci permette di assaporare la vera essenza di questa terra”.

Il secondo dei tre fine settimana su cui è articolata l’edizione 2021 del Confluenze Festival prenderà il via già venerdì 30 luglio, da Zavattarello, con la visita guidata gratuita (ore 16.30) al Castello Dal Verme e dalle 18.30, a cura dell’Associazione Apicoltori Oltrepo Montano, la presentazione dei volumi: “Sulle orme dei Dal Verme” – Un viaggio dal secolo XII ad oggi attraverso le gesta dei principali personaggi della nobile famiglia: non solo un libro di storia ma racconti di vita per respirare tracce di audacia, intraprendenza e spirito d’avventura e “L’ultima cena di Pietro Dal Verme” – Benvenuti nel 1485: il vostro soggiorno prevede banchetti, tornei e cospirazioni inframmezzati da pericoli ed enigmi. Ospite d’eccezione: Leonardo da Vinci. Da non perdere per chi ama l’azione, l’arte e la storia. Moderatore Armando Branchini. Relatori: Patrizia Achille, Enrico Baldazzi, Camillo Dal Verme, Eduardo Grottanelli De’ Santi, Lorenzo Labò, Marina Trazi.

Ma venerdì 30 si recupererà anche la passeggiata meditativa al Chiar di Luna a Cà Rocchi di Romagnese, rinviata lo scorso lunedì a causa del maltempo. Ritrovo alle 18.30 per una camminata semplice, silenziosa, che si svolge su ampia strada sterrata, adatta a tutti, con incantevoli vedute della Val Tidone e proposte di forest bathing, con arrivo in quota alla suggestiva faggeta di Castelvecchio. Duecento metri di dislivello, lunghezza del cammino andata e ritorno per lo stesso sentiero di 4 km (prenotazione obbligatoria e invito a portare torcia e cena al sacco). L’organizzazione è a cura dell’Associazione Casa Grande.

Rassegna olistica, sempre nella giornata di venerdì, a Castel San Giovanni in villa Braghieri alle 9.30 con Reiki per animali con Isabella Valle, a Castelnuovo nel B&B il Giardino di Laura appuntamento alle 20.00 con le campane di cristallo nel prato e a Sala Mandelli presso la Tenuta La Torretta dalle 10.00 pratica yoga gratuita con Terry Ravizza. Per tutti questi appuntamenti è obbligatoria la prenotazione.

Ricco il programma di sabato 31 luglio, incentrato in particolar modo ad Agazzano. Si parte alle 9.00, con l’associazione Casa Grande che propone un’escursione in bicicletta gratuita e accompagnata da Olmo Zorzetti, Dea de Angelis e Daniele Scotti sulla vecchia strada da Agazzano all’Ex Polveriera, dove alle 10.00 verrà presentato il nuovo progetto in realizzazione: il percorso naturalistico attrezzato con pannelli divulgativi.

Nel pomeriggio, sarà la volta della passeggiata con l’Associazione Walk the Nature e degustazione alla Cantina Luretta, dove è previsto il ritrovo alle ore 15.30. Dalle 17.00 apertura straordinaria della Biblioteca di Agazzano dove, alle 18.30, Officine Gutenberg terrà una doppia presentazione delle due “Guide marsupio” appena pubblicate: “Pedalate piacentine” e “Camminate piacentine – Raccolta Primavera”. Mostra mercato di artigiani in Piazza (dalle 18.00 alle 23.00) a cura dell’Associazione Con Noi in Val Luretta, la mostra fotografica “Un testimone del tempo – L’incantevole Val Luretta” di Bruno Cremona (in Via Marconi 3 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18) e lo spettacolo musicale a cura di Con Noi in Val Luretta con gruppo musicale Cisco & the Cockerels (ore 21.00) completano la giornata di eventi.

Domenica 1 agosto si parte presto, alle 7.30, con lo spettacolo teatrale alla Pieve di Verdeto. Ad Agazzano dalle 8.30 alle 12.30 mercato dei produttori in piazza insieme a Campagna Amica Piacenza e ai Produttori del Territorio con il coordinamento di Con noi Val Luretta, mentre alle 9.00 partirà l’escursione tra i divertenti guadi del Luretta con l’associazione Walk the Nature. Dalle 10.00 alle 12.00 davanti al Castello ritornano le 2 cv del Club Italia Bicilindriche Citroen.

Nelle giornate di sabato e domenica non mancheranno cantine aperte per degustazioni su prenotazione.