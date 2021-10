Borgonovo, insediato il nuovo consiglio comunale. Il sindaco: “Nuova pagina”

La seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale di Borgonovo si è tenuta in piazza Garibaldi, di fronte alla rocca comunale. Durante la seduta, a cui ha assistito una folla di borgonovesi, sono state assegnate le deleghe ai componenti della giunta. Vice sarà un esterno, Maurizio Molinelli. Affiancano Patelli due donne, Elisa Nicelli e Serena Carella, e Fabrizio Franzini. Deleghe a tutti i consiglieri. Patelli ha dichiarato di voler scrivere una nuova pagina con l’apporto di tutti i borgonovesi “anche quelli che al primo colpo non siamo riusciti a raggiungere e verso cui metteremo un forte impegno per tentare di convincere”. Il neo sindaco ha aperto la porta alla collaborazione con le minoranze: “qualcosa mi dice che riusciremo a fare bene insieme”. Invito raccolto, almeno stando alle dichiarazioni iniziale votate al fair play, dai due gruppi che siedono tra i banchi di minoranza.

