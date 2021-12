Piozzano, la biblioteca comunale si arricchisce di quasi 200 nuovi volumi

A Piozzano sono arrivati 176 nuovi libri. La biblioteca comunale del piccolo comune, gestita dall’associazione “Rio Canto”, grazie ad un contributo statale ha potuto acquistare quasi 200 nuovi volumi che vanno che va ad incrementare i circa 3.500 libri già custoditi nei locali al piano terra del palazzo comunale di piazza dei Tigli. Ad oggi la biblioteca di Piozzano è aperta, per il solo prestito ma non ci si può fermare nei locali, al mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 17 e al sabato dalle 16 alle 18. A gennaio partirà il nuovo concorso letterario organizzato dall’associazione in memoria di Maria Cristina Traversone.

