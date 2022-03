Al teatro Verdi di Castel San Giovanni un viaggio tra i brani del maestro Morricone

L’Orchestra dei Colli Morenici, ospite al teatro Verdi di Castel San Giovanni, ha regalato al pubblico un viaggio in musica tra i più bei brani dell’indimenticato maestro Ennio Morricone. “C’era una volta Morricone”, questo il titolo dell’evento inserito nella stagione musicale diretta dall’Istituto musicale Palestrina, è stato un tributo al grande maestro, al suo genio e alla sua capacità di comporre musica raffinatissima in grado però di parlare a tutti. La serata al Verdi è stata anche l’occasione per presentare il nuovo presidente del Palestrina. Dopo 48 anni lascia infatti Samuele Morandotti e gli subentra Andrea Bricchi.

Il viaggio musicale ha visto un connubio perfetto tra gli orchestrali mantovani e la voce del soprano Marta Mari. A lei il non facile compito di interpretare quei temi musicali, come quelli di “C’era una volta il west” in cui, come ha spiegato il direttore Nicola Ferraresi, “Morricone utilizza la voce ma non le parole”. Dal sodalizio tra il regista Sergio Leone e il grande maestro, il concerto al Verdi ha tratto parecchi spunti, passando da “C’era una volta in America” a “Per un pungo di dollari”, senza però dimenticare musiche che hanno fatto la storia come la colonna sonora di “The Mission”. Lo spettacolo è stato accompagnato dalle proiezioni digitali di Andrea Spinelli.