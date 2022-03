L’attrice Anna Bellato reinterpreta 70 pensieri sulle donne scritti dagli studenti

Gli alunni delle scuole medie di Borgonovo, in occasione della Giornata internazionale della donna, hanno incontrato l’attrice Anna Bellato. In preparazione all’incontro i ragazzi hanno prodotto una settantina di elaborati, che hanno poi esposto in una mostra tra i corridoi della scuola.

L’amministrazione comunale, che ha proposto alle scuole l’incontro con l’attrice, aveva infatti chiesto agli alunni di esprimersi sul tema delle pari opportunità e della valorizzazione della figura femminile. Utilizzando diversi tipi di linguaggio (podcast, disegni, scritti, linguaggio digitale) gli alunni potevano raccontare un’esperienza sulla diversità o parità di genere, raccontare il significato della parola femminilità, il significato della giornata dell’8 marzo.

All’attrice il compito di drammatizzare in forma teatrale i lavori prodotti dai ragazzi, dando voce ai pensieri e ai sentimenti degli alunni. “Oggi – ha detto l’attrice – non siamo più solo donne. Siamo mamme, siamo amiche, confidenti, amanti, siamo lavoratrici. Essere donna vuol dire essere consapevoli di tutto questo e vuol dire anche saper indossare ogni giorno le nostre cicatrici come fossero il nostro miglior vestito”. L’attrice ai ragazzi di terza media si è anche raccontata. “Ogni giorno – ha detto nel rispondere ad alcune delle loro domande – cerco di fare il possibile per realizzare i miei sogni. Se vi piace una cosa almeno dovete provare a farla e se poi riuscite a far diventare quella cosa il vostro lavoro allora questa è la cosa più bella che possa accadervi”.