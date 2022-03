Borgonovo: il Comic Club si esibirà per l’associazione Ex Allievi don Orione

Sabato 26 marzo gli attori del Comic Club tornano ad esibirsi negli spazi dell’Istituto don Orione di via Sarmato (ex tipografia). L’evento sarà organizzato per raccogliere fondi a favore dell’associazione Ex Allievi don Orione, promotori della serata. Gli attori diretti da Graziano Arlenghi si cimenteranno in “C’è un posto anche per te” (in replica sabato 21 maggio al teatro President di Piacenza).

Si alterneranno esibizioni di danza e recitazione. Sarà un tuffo nella comicità che vedrà impegnati circa tredici personaggi in un mix di umorismo dal ritmo incalzante. Con l’ormai apprezzato cliché a episodi, cioè una sequenza di scenette di cabaret, inedite e divertenti, della durata di circa 10 minuti ciascuna, intervallate da parodie musicali, estratti di musical e coreografie di danza, l’obiettivo sarà offrire al pubblico buonumore e leggerezza.

Due ore filate di teatro all’insegna del varietà “vecchia maniera” senza alcuna vena nostalgica, strizzando l’occhio a formule di collaudati programmi moderni di cabaret. Verrà così ricreata l’atmosfera che si respirava nel varietà anni ‘60, un’epoca televisiva che il pubblico ricorda, in stile Bramieri, Raimondo Vianello o Walter Chiari, i grandi attori italiani che hanno fatto la storia della comicità. Lo show è adatto a tutte le fasce di età.

Il cast è composta da Marco Burzi, Graziano Arlenghi (che cura anche la regia), Marco Braga, Roberto Antenucci, Andrea Beretta, Tiziana Mezzadri, Cinzia Stucchi, Stefania Rotta, Elena Masarati, Arianna Daturi, Claudia Curti, Valentina e Alessandro Arlenghi.