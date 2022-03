Revisore dice no alla variazione di bilancio: polemica con il sindaco

Scoppia la polemica a distanza sui conti del Comune di Alta Val Tidone. Dopo che il revisore ha dato parere contrario all’ultima variazione di bilancio, dove viene reimpiegato parte dell’avanzo di amministrazione, il sindaco Franco Albertini, durante una seduta del consiglio comunale, ha accusato il revisore Elio Arcuri di voler “sindacare le scelte dell’amministrazione, anziché attenersi al suo ruolo di far rispettare le leggi di bilancio”. A margine della seduta Albertini, interpellato sulla questione, ha spiegato: “Ci viene detto che è poco prudenziale l’utilizzo che facciamo dell’avanzo libero, ignorando il fatto che il nostro è un bilancio più che blindato. Ci sono una serie di accantonamenti che denotano come il nostro agire sia dettato da criteri più che prudenziali, persino nell’iscrizione dei contributi che ci devono arrivare dalla Regione spesso e volentieri ascriviamo a bilancio somme minori fino a che non siamo sicuri dell’effettivo incasso”. A sostegno delle sue tesi l’amministrazione ha prodotto un documento (le cosiddette controdeduzioni) a firma del segretario comunale e della responsabile area finanze.

