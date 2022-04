Sabato il Fai “adotta” Villa Braghieri a Castel San Giovanni. Coinvolte le scuole

Sabato, 9 aprile, il Fondo ambiente italiano, “adotterà” per un giorno Villa Braghieri e il suo splendido parco. La delegazione di Piacenza del Fai, organizza un evento che metterà insieme associazioni, scuole e diverse realtà tutte impegnate a esaltare la bellezza del gioiello storico architettonico di proprietà del Comune di Castel San Giovanni.

Dalle 10.00 si potranno visitare gli interni della villa accompagnati dagli studenti del Polo Volta e del Marcora. I ragazzi del Marcora organizzeranno anche laboratori nel parco della storica residenza. Gli “Amici di Fontana” allestiranno invece un romantico pranzo nel parco, seguito alle 17.00 da una merenda.

Si potrà fare yoga, anche per bambini, nel pomeriggio e sempre dalle 17.00 Maddalena Scagnelli animerà un concerto. Gli interni della Villa sveleranno i loro segreti e sarà possibile andare alla scoperta anche del museo etnografico della Val Tidone. Per informazioni e prenotazioni (consigliate per visite guidate e pranzo) occorre visitare i canali social del Fai oppure scrivere a [email protected]

