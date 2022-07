I ragazzi dello Spartan Team Val Tidone tornano dalle Dolomiti con ben 5 medaglie

Nonostante si sia aperta da poco, la nuova stagione agonistica sta già regalando parecchie soddisfazioni ai ragazzi e alle ragazze dello Spartan Team Val Tidone: gli indomiti piacentini hanno fatto ritorno dalle Dolomiti, teatro della seconda tappa del campionato italiano di Spartan Race (massacrante disciplina che consiste nel superamento di ostacoli militari su terreni proibitivi), con al collo ben cinque medaglie. Un ricco bottino che si aggiunge a quello conquistato dai ragazzi di coach Matteo Cavallini nella prima tappa di Cesenatico (in quell’occasione erano stati quattro i podi di categoria). Risultati che fanno entrare di diritto la squadra piacentina nell’Olimpo tricolore di questo durissimo ma spettacolare sport.

Circondata dalla straordinaria cornice dei “monti pallidi”, l’ormai più che affermata Greta Mars si è aggiudicata l’oro nella 10 chilometri, gareggiando nella categoria dai 25 ai 29 anni. Secondo e terzo posto in quella che è considerata la gara più dura d’Europa (la temutissima “Beast”, lunga 25 chilometri e disseminata di 25 ostacoli per 2mila metri di dislivello) per Camilla Depoli e Benedetta Currenti: la prima ha dimostrato ancora una volta di essere in una condizione fisica quasi al top, la seconda ha invece raggiunto il podio lottando fino all’ultimo ostacolo.

Secondo posto anche per Alex Popovici, sempre nella “Beast”, tornato a calcare il podio dopo due anni di stop forzato grazie a una prova davvero fantastica.

Da segnalare, infine, la prestazione della capitana Donatella Ghisi, brava a conquistare la medaglia d’oro nella categoria Master 55+.

“Gareggiare in uno scenario del genere ha reso questa gara davvero magica e come al solito tengo a fare i complimenti a tutto il team che ha dato il massimo e lottato fino alla fine” ha commentato coach Cavallini, anima e cuore dello Spartan Team Val Tidone. “Credo che la nostra forza sia proprio il gruppo, siamo tutti diversi ma quando c’è da scendere in campo diventiamo una cosa sola e al di là dei podi è questo il successo più grande”.

La prossima tappa del campionato di Spartan Race è in programma a fine luglio a Maggiora (in provincia di Novara), dopodiché sarà il turno dell’attesa finalissima a Cesenatico a fine settembre.

Una cosa è certa: lo Spartan Race Val Tidone venderà cara la pelle.