A Pianello la gara di Miss Italia: il titolo regionale va alla ferrarese Rolfini

Per un solo un punto di differenza “Miss Bellezza Rocchetta Emilia Romagna 2022” parla ferrarese e non piacentino. Lara Boselli, 18 anni, “Miss Piacenza 2022”, unica piacentina in gara per il titolo regionale, è arrivata seconda.

La competizione si è svolta ieri sera a Pianello. Fascia e corona sono andati a Giulia Rolfini, 20 anni, di Lagosanto in provincia di Ferrara, studentessa in ingegneria. Mentre “Miss Pianello Val Tidone 2022” è stata eletta Marta Gambino, studentessa ventenne di Castenaso in provincia di Bologna e alle sue spalle Gaia Ferrari, ventenne di Parma. Per loro due si sono aperte le porte delle prossime finali regionali.