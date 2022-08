Logistica, accordo tra SiCobas e Logidea: aumenti salariali e stabilizzazioni

Il sindacato S.I. Cobas e Logidea srl, appaltatore che fornisce circa mille lavoratori alla Geodis di Castel San Giovanni, hanno siglato un accordo che prevede adeguamenti di livello con aumenti medi in busta paga di circa 300 euro per numerosi lavoratori. L’accordo prevede anche la stabilizzazione di una decina di facchini precari entro la fine dell’anno e l’aumento a sette euro dei buoni mensa per tutti e mille i lavoratori. Un altro punto riguarda tutti i facchini che dopo almeno sette anni di lavoro potranno automaticamente passare al quarto livello «pur non ricoprendo una mansione coerente secondo il rigido contratto nazionale» si legge nel comunicato diffuso ieri dal coordinamento nazionale dei S.I. Cobas. Basterà quindi l’anzianità di servizio per avere un miglioramento contrattuale, anche se non si hanno competenze specifiche perché non si svolgono mansioni che darebbero diritto a tale passaggio.

“Questo punto – dice il leader dei S.I Cobas piacentini Mohamed Arafat – è per noi il punto più qualificante, anche perché avvantaggerà soprattutto le donne”.

“Il S.I. Cobas stravolge in senso migliorativo i contratti nazionali, producendo sensibili avanzamenti economici e normativi per gli stessi” si legge in una nota del coordinamento nazionale.