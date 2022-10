Castel San Giovanni, inaugurata la copertura dei campi da padel con Spector

Il Tennis club Campagnoli ha inaugurato la copertura dei suoi due campi da padel. L’area è quindi ufficialmente utilizzabile anche durante tutta la stagione invernale e “Tecnicamente – spiega il presidente del Tennis club Andrea Rebecchi – si tratta di una struttura ad arcata in legno lamellare. La sua caratteristica principale è che in estate è apribile sui quattro lati, mentre in inverno la struttura è riscaldata. Per noi – sottolinea Rebecchi – è fondamentale avere campi utilizzabili anche in inverno”.

All’inaugurazione, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e ai tanti soci, ha presenziato a l’ex ct della nazionale italiana di padel Gustavo Spector. “Questa è una città che continua a crescere mantenendo lo sport come suo punto di riferimento” ha dichiarato. Il Tennis club vanta sei decenni di attività, 160 soci e una scuola tennis con 70 ragazzi.