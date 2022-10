In centinaia alla rassegna del tartufo di Pecorara. “Patrimonio territoriale”

A Pecorara la trentunesima rassegna provinciale del tartufo e dei prodotti del sottobosco ha registrato il tutto esaurito. Sono state a centinaia le persone che si sono trovate nel borgo di Alta Val Tidone per assaporare un piatto di risotto al tartufo, per ammirare la miriade di prodotti in esposizione tra cui miele, zucche, liquori, composte, patate e tanto altro.

Protagonisti sono stati tartufi e funghi di cui sono stati premiati i migliori esemplari. A fare da corollario gare di cani, musica itinerante, show cooking. Il tutto baciato da un sole quasi estivo che ha contribuito alla buona riuscita di un evento che ormai è entrato nel novero delle manifestazioni di maggiore richiamo di tutta la provincia, e non solo.

“Questa rassegna – ha detto il sindaco Franco Albertini – esalta la nostra terra e il patrimonio autentico della sua gente, ed è capace di occupare un posto importante non soltanto nel calendario delle manifestazioni promosse dal Comune di Alta Val Tidone, ma nel tempo ha assunto una dimensione a carattere provinciale e regionale”.