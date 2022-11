Marzia Boselli, una castellana alla maratona di New York: “Ho realizzato il mio sogno”

C’era anche una castellana tra i 65 marciatori che hanno preso parte alla Maratona di New York. Marzia Boselli, cinquantunenne con nel cuore e nelle gambe la passione per la marcia e per la corsa ha appena fatto rientro da New York dove ha coronato un suo sogno. Ha corso i 42 chilometri nel cuore della Grande Mela in quattro ore e mezza.

“Non so quale sia stato il mio piazzamento – dice la cinquantunenne marciatrice castellana – anche perché non mi interessava. Io – aggiunge – ho partecipato alla maratona di New York perché quello era un mio sogno che volevo realizzare. Volevo godermi la città in tutte le sue sfaccettature e così è stato”.

In passato Marzia Boselli ha corso anche la maratona di Londra. “A New York – dice -c’erano atleti di tutto il mondo, è stato bellissimo e soprattutto mi sono divertita tantissimo che era esattamente quello che volevo”.