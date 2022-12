Castel San Giovanni, l’opposizione: “Illuminare gli attraversamenti pedonali”

Dopo che un’altra persona, martedì sera, è stata investita in piazzale Gramsci la minoranza consigliare Insieme per Castello torna a chiedere di illuminare gli attraversamenti pedonali.

“Sono almeno due anni che chiediamo di illuminare gli attraversamenti pedonali, ma ancora niente è stata fatto. Il risultato è che nel giro di nemmeno un mese tre persone sono state investite” attaccano ora Tommaso Greco e Roberta Bargiggia. “Castello è una città buia” dicono i due consiglieri che sparano a zero sul tema sicurezza. “Castello è una città dove negli ultimi anni è evidente e oggettivo che la situazione è degenerata”. Il riferimento è anche a quanto successo alcune sere fa in stazione, dove un extracomunitario ha spaccato tutto in sala d’aspetto. “La stazione sta diventando terra di nessuno”. I due consiglieri chiedono maggiori controlli: “basta controlli a spot giusto per dire che si è fatto qualcosa. Serve maggiore presenza delle forze dell’ordine”.