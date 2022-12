Una palestra all’aperto adatta a tutti sarà presto costruita a Castel San Giovanni

In via Lamarmora a Castel San Giovanni sarà realizzata una palestra all’aperto con attrezzi in cui tutti, bambini e adulti, potranno liberamente fare ginnastica. La palestra, o percorso salute sarà realizzata di fianco al campo giochi. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, arriveranno tutte le attrezzature che il Comune ha da poco acquistato per un valore di 28mila euro. La particolarità sarà il fatto di essere adatta a tutti. Gli attrezzi saranno cioè utilizzabili da sportivi, giovani e persone in buona forma fisica, ma anche da bambini e anziani. Per i più piccoli ci saranno infatti attrezzature di dimensioni ridotte, mentre per gli anziani ci saranno attrezzi che consentono di fare ginnastica dolce e mantenere una buona mobilità.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà