Cori gospel protagonisti a Pianello: pubblico incantato dall’atmosfera natalizia

Grande serata di musica e cultura ieri sera al teatro di Pianello con il Placentia Gospel Choir diretto da Francesco Zarbano con il supporto della Banda Piacenza. Le canzoni natalizie hanno entusiasmato il pubblico valtidonese.

“Natale in musica” è stato il titolo dell’iniziativa, attraverso un repertorio variegato: da “My desire” a “Joy to the world”, fino all’immancabile “Tu scendi dalle stelle”. Il Placentia Gospel Choir ha proposto anche alcuni brani pop, come “What’s up” e “No woman, no cry”. La serata, organizzata dal Comune di Pianello, si è svolta in collaborazione con la Fondazione Teatri di Piacenza.