Castel San Giovanni, il sindaco impone sanzioni per chi non cura il verde

Multe salate per chi lascia nell’incuria il proprio verde e i propri spazi. Il sindaco Lucia Fontana ha imposto, tramite un’ordinanza, l’obbligo di tenere in ordine spazi verdi, aree di cantiere, zone artigianali dismesse, che possono diventare possibili recettori di degrado. L’ordinanza prevede multe da 25 a 500 euro per chi risultasse un prima volta inadempiente. In caso di reiterata inadempienza si rischia una denuncia penale. La motivazione di tanto rigore sta nel fatto che alberi e rami non potati e verde incolto vicino a strade e incroci possono rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica. Inoltre aree lasciate all’abbandono possono diventare ricettacolo di rifiuti e degrado urbano con danno, ancora una volta, alla sicurezza e salute pubblica.

