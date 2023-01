Girometta Legnami compie 60 anni: “Abbiamo superato indenni tre crisi”

La “Girometta Mario srl” ha compiuto sessant’anni. Era il 1962 quando la storica ditta per la lavorazione del legname prese avvio in un piccolo magazzino di Pianello. Dopo pochi anni i due fratelli, Mario e Italo, figli ed eredi del fondatore Remo Girometta, spostarono l’attività a Strà di Trevozzo dove si trova tutt’ora. Sul finire degli anni Novanta fu Alan, il figlio minore di Mario, ad entrare in azienda per ristrutturare il settore legname e adattarlo alle innovazioni dell’era tecnologica, introducendo macchinari a controllo numerico e altre novità.

Il 1999 segnò il ritiro dall’attività di Italo Girometta, motivo per cui l’azienda acquisì l’attuale denominazione: Girometta Mario srl. “Con il passare del tempo – dicono gli attuali titolari – abbiamo intensificato le attività. Ci siamo orientati sulla trasformazione del legname e sulla produzione di porte da interno”. In sei decenni una sola cosa non è mai cambiata e cioè la conduzione familiare e la capacità di non arrendersi mai, nemmeno nei momenti più difficili.